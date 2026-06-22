Sjednotit výběr daní a pojistného na jednom místě, tedy vytvořit takzvané jednotné inkasní místo (JIM), si politici předsevzali už před dvaceti lety. Nakonec z něj ale sešlo. Nyní se k projektu ministerstvo financí vrací. Avizuje, že první fáze by mohla začít fungovat za dva roky. Přímo o původně zamýšlený společný výběr daní a pojistného ale zatím jít nemá, nejprve chce resort sjednotit alespoň jejich vymáhání.

V případě daní to dnes dělá finanční správa a nově by se měla takto starat i o oblast sociálního pojistného, které má na starosti Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). HN to potvrdilo ministerstvo práce a sociálních věcí i ministerstvo financí. Aby bylo co vymáhat, měla by také ČSSZ dostat do ruky nový nástroj na doměřování pojistného z nelegální práce. Státu na něm dnes unikají desítky miliard korun ročně.

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Co se dočtete dál

  • Proč plánují politici jednotný výběr daní a pojistného.
  • Kdy by na změny mohlo dojít.
  • Proč se dnes z nelegální práce nevybírá pojistné.
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