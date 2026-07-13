Generální finanční ředitelství na jaře zrušilo po dvou letech běhu tendr na vybudování zcela nového IT systému na správu všech daní. Měl postupně nahradit třicet let starý Automatizovaný daňový informační systém (ADIS). Vypadalo to jako debakl, teď ale úřad tvrdí, že nový systém nepotřebuje a ten původní bude stačit pouze modernizovat a rozvíjet.

Reakce odborníků z branže je rozpačitá – podle nich bude tak jako tak potřeba zastaralou technologickou platformu, na které ADIS běží, úplně vyměnit. Je totiž těžkopádná a drahá. 

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