Finanční správa po více než třiceti letech vyměnila provozovatele nejdůležitějšího IT systému v zemi, přes který každoročně „protečou“ daně za více než 900 miliard korun. A ukončení letitého monopolu se okamžitě projevilo v nižší ceně. Vítěz zakázky totiž nabídl provoz téměř o polovinu levněji, než kolik si účtoval dlouholetý dodavatel IBM. Za čtyřletý kontrakt tak berní úřad ušetří půldruhé miliardy.

Je to zatím jen předzvěst nové éry, kterou finanční správa vyhlíží. Právě za čtyři roky by měla být hotová první část úplně nového daňového informačního systému. A teprve pak by mohla zmizet „pravěká“ podoba stávajícího programu zvaného ADIS, který vizuálně připomíná někdejší software T602 a je spíše digitalizovanou kartotékou než moderním systémem pro správu daní.

