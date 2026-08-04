Mezi občanskými demokraty to bylo roky skoro zakázané téma. Zvyšování daní patří levici a ODS nebude přece trestat úspěšné a snaživé za to, že se jim daří. Jenže v posledních měsících se situace mění. Preference opoziční strany stagnují, největší odpůrce daňových změn Zbyněk Stanjura v jejím vedení skončil a partaj se chystá přehodnotit svou daňovou politiku. A s tou pak bojovat o voliče.
Co se dočtete dál
- Jak si ODS představuje nový daňový systém.
- Jaké názory se ke změně ve straně objevují.
- Co na návrhy říkají odborníci a politická konkurence.
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