Mezi občanskými demokraty to bylo roky skoro zakázané téma. Zvyšování daní patří levici a ODS nebude přece trestat úspěšné a snaživé za to, že se jim daří. Jenže v posledních měsících se situace mění. Preference opoziční strany stagnují, největší odpůrce daňových změn Zbyněk Stanjura v jejím vedení skončil a partaj se chystá přehodnotit svou daňovou politiku. A s tou pak bojovat o voliče. 

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  • Jak si ODS představuje nový daňový systém.
  • Jaké názory se ke změně ve straně objevují.
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