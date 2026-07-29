Premiér a předseda hnutí Andrej Babiš zkraje roku ohlásil, že po vyhraných sněmovních volbách je jeho dalším cílem získat stejným způsobem Senát. V letošních doplňujících volbách hnutí ANO skutečně poprvé v historii takovou šanci má – byť jen hypotetickou. Musel by vyhrát ve všech 27 volebních obvodech a to se reálně stane těžko.
Babišovi se ovšem vzdalují i ty méně ambiciózní cíle. Například se mu nepodařilo utvořit jednotný blok, ve kterém by se všechny vládní strany postavily v každém obvodě za jednoho kandidáta. Někteří kandidáti se mu omluvili z reputačních důvodů, nechtěli totiž za Motoristy a SPD kandidovat, a mnohdy musel sáhnout hluboko do stranických rezerv. Do toho navíc poprvé vstupuje i hnutí Martina Kuby Naše Česko, které chce vlastní senátní klub, a tedy i přepsat dosavadní poměry sil v horní komoře.
Proč přesto sledovat senátní volby, když je jasné, že ani letos senátního matadora Miloše Vystrčila (ODS) nevystřídá Jana Mračková Vildumetzová (ANO), která ve své kampani před dvěma lety samu sebe nazvala „lvicí Karlovarského kraje“?
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