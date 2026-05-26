Zemřel Richard Falbr, výrazná osobnost českých odborů a politik sociální demokracie. Bylo mu 85 let. Informaci HN potvrdil šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Falbr vstoupil i do politiky, nejprve jako senátor za okrsek Most, později působil v Evropském parlamentu. Falbr podle Středuly zemřel 13. května a pohřeb měl v pondělí 25. května v úzkém rodinném kruhu.
Falbr patřil k výrazným tvářím českého veřejného života a vysloužil si i přezdívky „táta odborů“ nebo „táta pracujících“. Narodil se v roce 1940 v anglickém Chesteru. Otec byl příslušníkem československé stíhací perutě RAF, matka pocházela ze Španělska. Dětství prožil ve Velké Británii a také ve Venezuele, kde jeho otec pracoval na československé ambasádě. Po návratu do vlasti vystudoval Falbr mezinárodní vztahy a dálkově také práva.
Během pražského jara v roce 1968 vstoupil do KSČ, z ní byl však o tři roky později vyloučen. Před sametovou revolucí pracoval mimo jiné jako odborový právník.
Po listopadu 1989 se zapojil do obnovy nezávislých odborů. V letech 1992 až 1993 byl prezidentem České a Slovenské konfederace odborových svazů, od roku 1994 do roku 2002 pak působil v čele Českomoravské konfederace odborových svazů.
Na začátku 90. let se stal členem ČSSD, později však stranu opustil s tím, že se chce coby nezávislý věnovat odborové práci. Členem sociální demokracie se opět stal v roce 2002. S její podporou se také v roce 1996 dostal jako nezávislý do Senátu, kde setrval do roku 2004. Ve stejném roce byl zvolen do Evropského parlamentu, v němž působil dvě volební období.
V roce 1963 se oženil s Věrou Veselou, s níž měl dvě děti, dceru Patricii a syna Roberta.
