Umělá inteligence je velkou příležitostí, ale ve školách bychom si na ni měli dát velký pozor. Může tam napáchat víc škody než užitku, varuje aktuální držitel Nobelovy ceny za ekonomii. To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!
Geniální senátoři
V Praze byl minulý týden aktuální držitel Nobelovy ceny za ekonomii Philippe Aghion, který už mnoho let spolupracuje s českým špičkovým ekonomickým pracovištěm CERGE-EI. Kromě jiného Aghion v pátek vystoupil taky v Senátu, jehož předseda Miloš Vystrčil ho ocenil Stříbrnou medailí. Na debatu s Aghionem byli pozváni všichni senátoři, dostal se mi však do rukou seznam těch, kteří se zaregistrovali: Pavel Fischer, Miroslav Plevný, Jiří Oberfalzer a David Smoljak. A ovšem předseda Vystrčil. Toť vše. Ale čím by tak asi mohl držitel Nobelovy ceny obohatit naše geniální senátory! Navíc když se debata s ním konala v pátek, což je, jak známo, malá sobota. K větší účasti nepomohlo ani to, že kromě Aghiona se senátory debatoval taky Enrico Letta, autor nedávné zprávy o tom, jak reformovat společný evropský trh.
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