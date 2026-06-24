Strany sněmovní opozice řeší spor o vzájemnou podporu ve volbách do Senátu v hlavním městě. Složitě vyjednané a mnohde křehké dohody napříč republikou se lámou v senátním obvodu číslo 24, tedy v Praze 9. Opoziční strany tradičně hledají kompromis, aby si své kandidáty navzájem „nevyoutovaly“ a nenechaly tak kvůli vlastním rozbrojům vyhrát vládního kandidáta. To se jim ale zatím moc nedaří. 

Situace v hlavním městě eskalovala tak, že se tím musely zabývat i stranické špičky, včetně předsedy ODS Martina Kupky a šéfa STAN Víta Rakušana. A spor může být rozbuškou k širšímu rozkladu dohod a celkově důvěry v protivládních řadách. V čem spočívá jádro hrozící krize?

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