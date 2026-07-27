Hnutí ANO recykluje své poslance pro potřebu komunálních a senátních voleb. Hned dva z nich ani ne po roce působení ve sněmovně posílá do nové náročné bitvy. Poslankyně a českolipská starostka Jana Volfová má porazit libereckého hejtmana Martina Půtu (SLK) ve volebním obvodu Česká Lípa, jihomoravský poslanec a přední průkopník v oblasti vědeckého výzkumu a pěstování léčebného konopí Václav Trojan má zase zúročit svou popularitu v boji o brněnskou radnici.

Obě mise jsou pro hnutí ANO prioritní, důležité i proto, že jsou mimo jejich volební bašty a v rámci komunálních a senátních voleb jde o prestižní regiony.

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Co se dočtete dál

  • Proč je pro hnutí ANO důležité postavit proti Martinovi Půtovi poslankyni a starostku Jirku Volfovou.
  • Proč musí sáhnout po poslanci v Brně.

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