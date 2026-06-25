Kandidát hnutí ANO na pražského primátora Ondřej Prokop rezignoval na všechny své politické funkce a stáhl se z pražských komunálních voleb. Pro Babišovo hnutí se stal přítěží poté, co nedokázal uspokojivě vysvětlit své majetkové poměry. Hnutí ANO tak nezbývá než si najít nového lídra. Usilovné hledání ovšem může skončit blamáží, chybí totiž kandidát či kandidátka, kteří by patřili do první politické ligy. Personální nouze tak nutí ANO hledat i v nižších politických patrech.
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