Praha plánuje opravu objektu Kasáren Karlín zhruba za 1,9 miliardy korun včetně DPH. Investici bude mít na starosti městská firma Trade Centre Praha (TCP), která má objekt ve správě. Praha jí na to poskytne peníze. Pražští radní v pondělí souhlasili s tím, aby firma vypsala tendr na zpracování projektu rekonstrukce. Po opravě budou kasárna sloužit různým účelům, nabídnou místo pro obchody, kanceláře, byty, uměleckou i kulturní činnost. Za projektovou dokumentaci město zaplatí asi 120 milionů korun.
„Budova Kasárna Karlín je pro město strategickým objektem jak vůči své poloze, tak v objemu objektu a příležitostech, které v rámci svých dispozic bude schopna veřejnosti poskytnout,“ stojí v důvodové zprávě schváleného materiálu.
Soutěž na dodavatele projektu by měla skončit v lednu 2027. Až bude hotová projektová dokumentace, TCP zajistí stavební povolení a zpracování dokumentace pro tendr na zhotovitele stavby. To by se mělo podle předloženého harmonogramu stihnout do roku 2028. Poté by mělo město s TCP uzavřít navazující smlouvu o spolupráci týkající se samotné rekonstrukce kasáren. Hotovo by mělo být do roku 2032.
Když veřejná správa jde proti veřejnému zájmu. Zavření Kasáren Karlín odhaluje toxickou „logiku“ českých úřadů
Kasárna získala Praha do svého majetku v roce 2023 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Provozní objekt ve dvoře využívá Kulturní centrum Kasárna Karlín. Od ledna kvůli rekonstrukci budovy na náměstí Jana Palacha v objektu dočasně sídlí Vysoká škola uměleckoprůmyslová.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit