Pokud hladina orlické přehrady klesne o další 3,5 metru, Povodí Vltavy pozastaví její vyprazdňování a minimální odtok z vltavské kaskády začne zajišťovat ze zásobního prostoru slapské přehrady. Její hladina poté začne pozvolna klesat. Potřeba využít zásobní objem Slap může podle dlouhodobých simulací nastat přibližně jednou za 50 let. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl.
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„Současné hydrologické sucho je mimořádně intenzivní a dlouhé. Vltavská kaskáda však byla navržena tak, aby dokázala zvládat i takto extrémní hydrologické situace. Naším úkolem je zajistit minimální odtok z vodního díla Vrané v množství 40 m³/s a nadlepšovat dolní tok Vltavy i Labe. To se daří, byť za cenu postupného poklesu hladin nádrží. Nejde ale o stav, se kterým by se v návrhu Vltavské kaskády nepočítalo, naopak,“ uvedl generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala. Zásobní objemy vodních nádrží Orlík a Slapy podle něj byly navrženy právě i pro zvládání takových extrémů.
Hladina orlické přehrady byla v úterý na kótě 338,13 metru nad mořem. Ke změně způsobu hospodaření s vodou podnik podle manipulačního řádu přistoupí při poklesu na 334,60 metru. Vyprazdňování Orlíku by se pak pozastavilo a minimální odtok z vltavské kaskády by zajišťovala zásoba vody ve Slapech.
Vltavská kaskáda nyní udržuje pod vodním dílem Vrané odtok 40 metrů krychlových za sekundu. Bez vody z Orlíku a Slap by podle Povodí Vltavy průtok řeky v Praze byl jen kolem deseti až 15 metrů krychlových za sekundu. To by bylo nedostatečné pro ekologické funkce toku i vodárenské odběry.
Vodohospodářské řešení, které v roce 2014 zpracovalo České vysoké učení technické v Praze, ukazuje, že potřeba využít zásobní prostor Slap může nastat přibližně jednou za 50 let. Současná situace je podle Povodí Vltavy důsledkem mimořádně nepříznivých hydrologických podmínek i klimatické změny, která zvyšuje četnost a délku období sucha.
Hydrologická situace v povodí Vltavy je podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) výrazně pod dlouhodobým průměrem a lze ji označit za mimořádné sucho. Hlavní příčinou nízkých přítoků do Orlíku je dlouhodobý nedostatek srážek v kombinaci s vysokými teplotami a vypařováním vody. Stav trvá několik měsíců a souvisí rovněž se srážkově slabou zimou.
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„Pokud se výrazněji nezmění srážkové poměry, očekáváme v příštích týdnech setrvání nízkých průtoků a jen velmi pozvolné doplňování zásob vody do nádrží,“ řekl ČTK hydrolog ČHMÚ Lukáš Urban. Aktuální předpovědi podle Povodí Vltavy výraznější změně hydrologické situace nenasvědčují.
Podnik proto rozšíří převoz lodí přes hráz slapské přehrady. Od pondělí 17. srpna jej bude zajišťovat každý den včetně víkendů. Převoz bude možný pouze do poklesu hladiny Slap na kótu 268,50 metru nad mořem. Rezervační systém podnik otevře během tohoto týdne.
Od 17. do 23. srpna umožní Povodí Vltavy také vytahování lodí z orlické přehrady pomocí autojeřábu na levé straně hráze u Bohostic. Převoz ani vytahování lodí nebudou zpoplatněné.
Kvůli letošním hydrologickým podmínkám Povodí Vltavy na Slapech neuskuteční každoroční zvýšení hladiny nad 270 metrů nad mořem, které má usnadnit zazimování plavidel. Pokud by se hladina Orlíku výrazně zvýšila, mohl by být obnoven provoz lodního výtahu na Orlíku a proplouvání přes plavební komoru Kořensko.
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