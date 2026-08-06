Nové hodnocení evropských vědců ukazuje, že zhoršování stavu půdy a její vysychání zdaleka není jen problémem Středomoří. Více než polovina českého území vykazuje alespoň jeden z projevů degradace půdy. Do roku 2040 se tak i v Česku rozšíří oblasti ohrožené dezertifikací.
Co se dočtete dál
- Jaké části Evropy jsou nejvíce ohrožené dezertifikací.
- Co se s půdou při dezertifikaci stane.
- Můžeme tento proces zastavit nebo alespoň zpomalit.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.