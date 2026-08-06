Nové hodnocení evropských vědců ukazuje, že zhoršování stavu půdy a její vysychání zdaleka není jen problémem Středomoří. Více než polovina českého území vykazuje alespoň jeden z projevů degradace půdy. Do roku 2040 se tak i v Česku rozšíří oblasti ohrožené dezertifikací.

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Co se dočtete dál

  • Jaké části Evropy jsou nejvíce ohrožené dezertifikací.
  • Co se s půdou při dezertifikaci stane.
  • Můžeme tento proces zastavit nebo alespoň zpomalit.