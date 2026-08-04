Polovina stanic, které fungují alespoň 30 let, v úterý překonala či dorovnala svůj absolutní teplotní rekord. Nové maximum pro celý srpen mají tři čtvrtiny stanic a všech 171 stanic zapsalo nový rekord pro 4. srpen. Nejvíce naměřili v Plzni-Bolevci, kde bylo odpoledne 41,5 stupně Celsia. Přes 40 stupňů se teplota dostala na 12 místech. První čtyřicítku v historii měření zaznamenala Morava a také centrum Prahy. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Na Moravě se dnes přes 40 stupňů dostaly tři tamní stanice. Ve Strážnici na Hodonínsku bylo 40,9 stupně Celsia, v Třebíči 40,6 stupně a v Dyjákovicích na Znojemsku 40,1 stupně. V centru hlavního města pak padl rekord na stanici v Karlově, kde bylo 40,1 stupně Celsia. Kromě toho se teplota přes 40 stupňů dostala i v Praze-Komořanech, což je ale mimo centrum metropole.

Čtyřicítku zaznamenali například i v Doksanech na Litoměřicku, v Plzni-Mikulce, v Tuhani na Mělnicku či ve středočeských Dobřichovicích. Ve středu budou teploty v Čechách o něco nižší. „Morava a Slezsko se ale stále mohou dočkat teplot blížících se na některých místech opět ke 40 stupňům Celsia,“ podotkli meteorologové.

V celém Česku i ve středu platí výstraha před velmi silnou zátěží teplem, v některých částech ČR může být zátěž dokonce extrémní. Hrozí přehřátí a dehydratace. Lidé by se proto měli vyhýbat pobytu na přímém slunci nebo v rozpálené zástavbě, dodržovat pitný režim a vyhýbat se vyšší fyzické i psychické zátěži.

V Čechách se odpoledne objevily také silné bouřky. Výstraha před nimi platí na některých místech do dnešních 19:30. Vítr při nich mohl dosahovat v nárazech rychlosti 70 až 100 kilometrů v hodině a mohly být doprovázeny krupobitím a přívalovými srážkami.

V Česku letos padl absolutní teplotní rekord, v neděli 28. června naměřila meteorologická stanice v Doksanech 41,9 stupně Celsia. Teploty 40 a více stupňů letos naměřily stanice kromě dneška i 27. června a 30. července. Je to víc dnů než v minulosti, vyplývá z dat ČHMÚ.

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