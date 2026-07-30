Podobně jako všechny strany bývalé koalice Spolu vyhlásila i TOP 09 po loňských prohraných sněmovních volbách boj o vlastní značku. Jenže stejně jako u ostatních opozičních stran to zatím nefunguje. Nový předseda ani nové – politicky mladší – vedení stranu k pěti procentům potřebným pro vstup do sněmovny v zásadě neposouvají. Setrvale se drží na třech procentech a sen o tom, že TOP 09 bude moci kandidovat samostatně, se dál rozplývá.
Hledání nového místa pro TOP 09 se propsalo do způsobu, jakým „topka“ kandiduje v komunálních a senátních volbách. Úspěch jednotlivých projektů má napovědět, kde to raději zabalit a kde se naopak více zamyslet, zda se tamní úspěch nedá využít na celostátní úrovni. Pozice se tříští hlavně na vztahu k ODS a na jménech Havel a Pospíšil.
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