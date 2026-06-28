TOP 09 minulý týden oznámila, že chce prosadit snížení věkové hranice u komunálních voleb na 16 let, hned po ní přišli se stejnou agendou i Starostové. Ti chtějí navázat na první pokus o takovou změnu svého šéfa Víta Rakušana z roku 2019. Ve sněmovně k tomu uspořádali kulatý stůl, kam pozvali i místopředsedu Evropského hnutí v Rakousku Davida Kocka. Evropské hnutí je největší panevropská síť organizací sdružující občanskou společnost, politické strany, odbory, podniky a akademickou obec s cílem podporovat evropskou integraci a spolupráci.
„Zvyšuje se zájem mladých angažovat se. Je to vidět i na tom, jak sněmovna při loňských podzimních volbách omládla,“ uvedl Rakušan. Starostové se domnívají, že mladí lidé by měli do politiky mluvit a když se věk prvovoličů sníží, více jich to přitáhne k zájmu o politiku.
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