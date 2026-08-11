Stát přichází s neobvyklou metodou, jak otestovat systém elektronických dokladů a vyhnout se tak fiasku, které občanky v mobilu způsobily při říjnových sněmovních volbách. Ministerstvo vnitra spolu s Digitální informační agenturou (DIA) vyzývá lidi, aby se v daný okamžik přihlásili do aplikace eDoklady. Pokud jejich výzvu vyslyší desítky tisíc lidí a systém nezkolabuje, dá se předpokládat, že obstojí také v říjnových komunálních volbách.

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Co se dočtete dál

  • Co potřebuje vnitro a DIA po dobrovolnících.
  • Kolik jich potřebuje naráz přihlášených.
  • Co přinese test.