Před startem digitalizace stavebního řízení v roce 2024 panovaly obavy, zda to nový systém zvládne, nebo zda se zhroutí. Nakonec se stalo „něco mezi“. Podobná situace nastala i nyní po schválení nového stavebního zákona, kdy panují různé názory na to, zda se vůbec podaří vybudovat nový stavební superúřad. Podobným nejistotám by mělo státu v budoucnu pomáhat čelit využití takzvaného digitálního dvojčete státní správy. Virtuální kopie úřadů a toho, jak fungují, se mají stát testovacím prostředím pro veškeré změny, které mohou státní správu potkat.

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Co se dočtete dál

  • Co bude znamenat digitální dvojče státní správy.
  • Co umožní model otestovat či nasimulovat.
  • Jak to vidí experti.
  • Kdy by mohlo dvojče spatřit světlo světa.