Stát řeší problém, jak otestovat systém elektronických občanek, aby se neopakovala situace z loňských říjnových voleb. Tehdy doklady v mobilech zkolabovaly a odvolit nakonec mohli v řadě případů jen lidé, kteří s sebou měli také plastovou kartičku. Současná legislativa totiž neumožňuje nasimulovat hromadné přihlašování lidí do systému, jako se to děje například právě ve dnech voleb. Zachránit by to mohli dobrovolníci, kteří se během testu na výzvu ve stejnou chvíli přihlásí do zkušební aplikace.

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Co se dočtete dál

  • Co potřebuje stát od dobrovolníků.
  • Kolik jich musí být.
  • Jak vidí záměr DIA oslovení experti.
  • Jaké jsou další záměry státu s dobrovolníky.

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