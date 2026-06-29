Letecká služba Policie ČR (PČR) měla už osm let používat minimálně tři nové lehké vrtulníky. Měly sloužit k zajištění nepřetržité pohotovosti a záchranné služby. Měla mít i nejméně dva velkokapacitní vrtulníky schopné přepravit celé speciální policejní nebo hasičské jednotky. Ještě loni v prosinci ale nemělo ministerstvo vnitra tyto vrtulníky k dispozici. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz, které resort vynaložil na leteckou službu. Naproti tomu peníze na policejní drony vynaložilo vnitro účelně. Vyjádření ministerstva ČTK zjišťuje.
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„Letitý cíl, prezentovaný hned v několika koncepcích PČR, ministerstvo vnitra nesplnilo, přestože modernizaci letecké služby samo označovalo za prioritu,“ uvedl NKÚ. Kromě vrtulníků používá letecká služba také 70 dronů, které podle NKÚ ministerstvo nakoupilo účelně.
Kontroloři ale zjistili, že hangár na hlavní letecké základně v Praze je už 20 let v havarijním stavu. Na špatný stav hangáru v Praze-Ruzyni upozornil NKÚ již v roce 2006. Tehdy uvedl, že může způsobit nejen škodu na uskladněné technice, ale ohrožuje i lidské životy.
„Za tu dobu se situace nezměnila, ačkoliv ministerstvo vnitra ve svých koncepcích již 20 let označuje rekonstrukci nebo výstavbu nového hangáru za prioritu. Investici však zatím nerealizovalo a situaci řešilo jen dílčími, dočasnými opravami,“ zjistil NKÚ.
Úřad uvádí, že policejní letecká služba má nyní k dispozici 15 vrtulníků, jejichž průměrné stáří je 20 let a některé z nich slouží již déle než 32 let. Ačkoli ministerstvo vnitra vynaložilo v letech 2021 až 2025 na leteckou službu 1,3 miliardy korun, 97 procent z toho směřovalo na běžné provozní výdaje. Jenom 44 milionů směřovalo na investice a ministerstvo za ně pořídilo například simulátor pro výcvik policistů nebo drony.
Vzhledem k tomu, že vnitro v roce 2018 nenakoupilo plánované lehké vrtulníky, nevytvořilo předpoklady pro zajištění plnohodnotné 24hodinové pohotovosti ani pro rozšíření nočních letů, jak předpokládala již Koncepce Policie ČR do roku 2020. Policejní letecká služba má k dispozici stále jen jeden vrtulník schopný nočních letů. „Její akceschopnost je tak nadále omezena,“ konstatuje NKÚ.
Podotýká, že během kontroly se sice konalo zadávací řízení na 11 lehkých vrtulníků s termínem dodávky do roku 2030, ale podle koncepce letecké služby do roku 2032 mělo ministerstvo zahájit toto řízení již v roce 2023. Smlouvu mělo uzavřít o rok později.
Ministerstvo také nesplnilo cíl zajistit dostatečnou leteckou přepravní kapacitu. Letecká služba má zatím k dispozici pouze vrtulníky s maximálním počtem 13 cestujících a nosností pět tun. Chybí vrtulníky schopné přepravit až 25 osob a s nosností 12 až 15 tun. „Na akce, jako byl například zásah proti střelci v Uherském Brodě, kam je potřeba přepravit celou policejní jednotku, je tak zatím nutné vyslat dva vrtulníky,“ dodal NKÚ. Šlo o událost z roku 2015, kdy místní obyvatel zastřelil osm lidí.
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