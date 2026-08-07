Policie pokročila ve vyšetřování případu, který stál místo někdejšího šéfa Správy železnic Jiřího Svobodu. Vrchní státní zastupitelství v pátek potvrdilo, že policie v kauze stíhá celkem pět osob.
Dva zdroje z blízkosti Správy železnic už v pátek dopoledne HN řekly, že byl obviněn právě Svoboda, usnesení si převzal tento týden. Stejnou informaci přinesl i server Seznam Zprávy.
Svoboda nebyl během pátku na telefonu k zastižení a nereagoval ani na textové zprávy. Naposledy s novináři komunikoval na konci roku 2025, od té doby prakticky mlčí.
„Policejní orgán vydal usnesení o zahájení trestního stíhání pěti osob pro trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, spáchaný v souvislosti s veřejnou soutěží vypsanou Správou železnic,“ odpověděl na dotazy novinářů státní zástupce Tomáš Kučera, který případ dozoruje.
Trestní stíhání se podle těchto informací soustřeďuje na Správu železnic. Tam policie zasahovala vloni v listopadu. Přesný důvod nebyl jasný, vědělo se jen obecně, že jde o veřejné zakázky. Nejvíc pozornosti upoutaly informace o domovní prohlídce ve Svobodově domě – policie tam tehdy našla hotovost v hodnotě přes 80 milionů korun a sbírku luxusních hodinek.
Detektivové tehdy prověřovali i Ředitelství silnic a dálnic a jeho šéfa Radka Mátla, ten ale o žádném stíhání v pátek nevěděl. „Nemám o tom případu už dlouho žádné nové informace,“ řekl HN Mátl. Informace státního zastupitelství se skutečně týkají jen Správy železnic.
Žádné obvinění nedostal ani tehdejší druhý muž Správy železnic Mojmír Nejezchleb, který coby náměstek ředitele a jeho statutární zástupce po Svobodově odvolání firmu několik měsíců vedl. „Nic mi nedorazilo, dozvídám se o tom z médií,“ řekl HN v pátek odpoledne Nejezchleb.
Nemusí to být definitivní. „Je možné, že někdo začne s policií spolupracovat a nové skutečnosti dopadnou i na další lidi,“ řekl HN zdroj blízký vedení Správy železnic. Obvinění pěti osob je ale i tak největším posunem v případu za celý letošní rok.
Některé detaily ze spisu už se na veřejnost dostaly prostřednictvím investigativních týmů Seznam Zpráv, Odkryto.cz nebo Českého rozhlasu. Shodují se na tom, že ústředními postavami kauzy má být severočeský podnikatel Jaroslav Veverka a advokát Martin Pásek. Ani jeden zatím nepotvrdil, že by byl mezi obviněnými.
„Provedeným prověřováním k osobě Jaroslav Veverka bylo zjištěno, že z pozice takzvaného lobbisty vystupuje v rámci výše uvedených veřejných zakázek, které se za využití kontaktů do politických a podnikatelských struktur svým jednáním snaží ovlivnit,“ citoval jeden z dokumentů server Odkryto.cz.
Svoboda vedl SŽ od března 2018, ve funkci skončil vloni na začátku prosince. Správní rada podniku ho odvolala pro ztrátu důvěry, přesto odešel s vysokým odstupným. Ve funkci prokázal velkou schopnost vyjít s politiky z více stran.
Bývalý východočeský výpravčí Jiří Svoboda se na pražské centrále Správy železnic objevil v roce 2014. Resort dopravy pár měsíců před tím spadl do sféry vlivu moravského křídla hnutí ANO. Nejdřív dělal ředitele kanceláře ekonomického náměstka, pak ředitele odboru nákupu a veřejných zakázek. V roce 2016 se během reorganizace vedení stal náměstkem pro provozuschopnost dráhy. A když v roce 2018 ztratila vliv ČSSD, jejíž člen do té doby firmu vedl, přišel čas pro Svobodu.
„V podstatě ho měl dopředu vybraného Jaroslav Faltýnek,“ řekl HN pod podmínkou anonymity jeden z tehdejších manažerů SŽDC s odkazem na vlivného člena hnutí ANO. Navenek zůstaly vzájemné vazby jen v náznacích. „Směrem dovnitř ale v podstatě vždycky vystupoval tak, že má podporu ANO,“ dodal zdroj. Na druhou stranu – Svobodu nechal skoro celé čtyři roky ve funkci i Martin Kupka z ODS.
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