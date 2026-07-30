Takzvaný by-pass digitalizace stavebního řízení (DSŘ) měl být pomocným nástrojem, s jehož pomocí se podaří překlenout období od zpackané revoluce ve stavebnictví do doby, než se podaří funkční systém dokončit, k čemuž mělo dojít příští rok. Ve skutečnosti je však by-pass už jen finální agonií původně zamýšlené digitalizace stavebního řízení. Namísto ní totiž přijdou moderní systémy v souladu s novým stavebním zákonem, který čeká na hlasování v Senátu.

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Co se dočtete dál

  • V jakém stavu je nedokončená digitalizace stavebního řízení.
  • Proč už nikdy nebude hotová.
  • Jak to vidí experti.