Takzvaný by-pass digitalizace stavebního řízení (DSŘ) měl být pomocným nástrojem, s jehož pomocí se podaří překlenout období od zpackané revoluce ve stavebnictví do doby, než se podaří funkční systém dokončit, k čemuž mělo dojít příští rok. Ve skutečnosti je však by-pass už jen finální agonií původně zamýšlené digitalizace stavebního řízení. Namísto ní totiž přijdou moderní systémy v souladu s novým stavebním zákonem, který čeká na hlasování v Senátu.
Co se dočtete dál
- V jakém stavu je nedokončená digitalizace stavebního řízení.
- Proč už nikdy nebude hotová.
- Jak to vidí experti.
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