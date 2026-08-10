Dva měsíce před podzimními komunálními volbami zaplavily Pardubice desítky billboardů nového politického uskupení Srdcem pro Pardubice. Za hnutím stojí podnikatel Petr Dědek, který chce v krajském městě postavit největší hokejovou halu na světě. Radnice doposud nebyla vstřícná ke všem jeho požadavkům ohledně budoucí stavby, když mu například zamítla požadavek na pravidelný příspěvek za ekonomický přínos městu. Dědek tak čelí kritice ze strany politických soupeřů, že potřebuje dostat na radnici svoje lidi, aby postoj města k projektu obří hokejové haly otočil.
Co se dočtete dál
- Kdo kandiduje za nové pardubické uskupení.
- Jaká je spojitost strany s hokejovým klubem.
- Kolik dá podnikatel Petr Dědek straně na kampaň.
- Jak to vidí političtí soupeři nové strany.
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