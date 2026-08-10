Dva měsíce před podzimními komunálními volbami zaplavily Pardubice desítky billboardů nového politického uskupení Srdcem pro Pardubice. Za hnutím stojí podnikatel Petr Dědek, který chce v krajském městě postavit největší hokejovou halu na světě. Radnice doposud nebyla vstřícná ke všem jeho požadavkům ohledně budoucí stavby, když mu například zamítla požadavek na pravidelný příspěvek za ekonomický přínos městu. Dědek tak čelí kritice ze strany politických soupeřů, že potřebuje dostat na radnici svoje lidi, aby postoj města k projektu obří hokejové haly otočil.

Zbývá vám ještě 80 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Kdo kandiduje za nové pardubické uskupení.
  • Jaká je spojitost strany s hokejovým klubem.
  • Kolik dá podnikatel Petr Dědek straně na kampaň.
  • Jak to vidí političtí soupeři nové strany.

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.