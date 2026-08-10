Naplno se rozjíždí práce na novém sportovním rejstříku, který by měl sbírat data o jednotlivých klubech, sportovcích, trenérech a sportovištích. Podle registru, který se v pilotním provozu rozběhne zřejmě už v zimě, chce stát rozdělovat dotace – poprvé ty na rok 2028. Vývoj systému zatím běží podle plánu, neohrozila ho ani žaloba jednoho z neúspěšných žadatelů.
„Aktuálně dobíhá tříměsíční lhůta na zadání parametrů rejstříku, aby vývojářská společnost přesně věděla, co chceme a potřebujeme. V září už by měli začít programovat,“ říká pro HN Karel Kovář, předseda Národní sportovní agentury (NSA), která má financování tuzemského sportu na starosti.
Co se dočtete dál
- Kdo zakázku získal.
- Kolik stát za systém zaplatí.
- V čem budou rozdíly proti současnému systému.
- Proč tendr řešil soud.
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