Zaměstnanci Antidopingového výboru už brzy nebudou jen testovat sportovce a bojovat proti dopujícím „hříšníkům“. Jejich agenda od příštího roku výrazně naroste – pravomoci výboru se nově rozšíří také o boj proti manipulacím s výsledky sportovních utkání, o prevenci diváckého násilí na stadionech a také ochranu bezpečného a respektujícího sportovního prostředí (takzvaného safeguardingu).
Návrh, který ministr sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) minulý pátek poslal k připomínkám, souvisí mimo jiné se snahou umožnit sportovním klubům na svých stadionech používat kamerový systém s technologií rozpoznávání obličejů. Ten by výtržníkům zamezil ve vstupu na utkání. A právě u nového a silnějšího Antidopingového výboru by se citlivá data z kamer měla sbíhat.
Co se dočtete dál
- Jak Antidopingový výbor naroste personálně.
- V čem bude spočívat jeho role v boji proti sportovním výtržníkům.
- Proč je nová organizace důležitá pro podpis Macolinské úmluvy.
- Jak bude organizace řešit třeba šikanu mladých sportovců jejich trenéry.
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