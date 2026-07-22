Zaměstnanci Antidopingového výboru už brzy nebudou jen testovat sportovce a bojovat proti dopujícím „hříšníkům“. Jejich agenda od příštího roku výrazně naroste – pravomoci výboru se nově rozšíří také o boj proti manipulacím s výsledky sportovních utkání, o prevenci diváckého násilí na stadionech a také ochranu bezpečného a respektujícího sportovního prostředí (takzvaného safeguardingu).

Návrh, který ministr sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) minulý pátek poslal k připomínkám, souvisí mimo jiné se snahou umožnit sportovním klubům na svých stadionech používat kamerový systém s technologií rozpoznávání obličejů. Ten by výtržníkům zamezil ve vstupu na utkání. A právě u nového a silnějšího Antidopingového výboru by se citlivá data z kamer měla sbíhat.

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Co se dočtete dál

  • Jak Antidopingový výbor naroste personálně.
  • V čem bude spočívat jeho role v boji proti sportovním výtržníkům.
  • Proč je nová organizace důležitá pro podpis Macolinské úmluvy.
  • Jak bude organizace řešit třeba šikanu mladých sportovců jejich trenéry.

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