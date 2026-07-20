Vláda zatím neuvažuje o tom, že by se přidala k devíti členským zemím, jejichž ministři v dopise komisaři Glennu Micallefovi vyzvali Evropskou unii, aby zastavila financování Mezinárodního olympijského výboru (MOV). Ten rozhodl o návratu ruských sportovců na olympijské hry. Kabinet k tomuto kroku ještě před pondělním jednáním vyzvalo opoziční hnutí STAN. Podle ministra pro sport Borise Šťastného (Motoristé sobě) by šlo jen o gesto, které nic neřeší. Sám v pondělí odeslal dopis prezidentce MOV, kde ji vyzývá, aby výbor svůj postoj přehodnotil.
Co se dočtete dál
- Co chtějí po vládě Starostové.
- Jaká je reakce ministra sportu Borise Šťastného.
- Co uvádí v dopise adresovaném MOV.
- Co na to Český olympijský výbor.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.