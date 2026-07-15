Policie stále vyšetřuje dopravní nehodu vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka (Motoristé sobě). Při ní Turek v pondělí se svým vozem Mercedes třídy G srazil nemocniční auto, které převáželo biologický materiál a po střetu skončilo na střeše. Sám Turek po události argumentoval tím, že jel na zelenou a vůz mu tam vjel. Posléze prohlásil, že až do vyšetření nehody nebude vykonávat funkci zmocněnce.
Podle ředitele autoškoly King Pavla Greinera je z videí patrné zavinění Filipa Turka. A diví se, že vládní zmocněnec má stále ještě řidičský průkaz. Zároveň ale připouští, že na nehodu mohla mít vliv i rychlost sanitky.
Co se dočtete dál
- Jak vidí Turkovu nehodu šéf autoškoly King.
- V čem vidí jeho provinění.
- Jak mohl pochybit řidič sanitky.
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