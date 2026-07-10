Poslanec za Motoristy a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek se neseznámil s utajovanými informacemi o chystaných sankcích Evropské unie vůči Ruské federaci, o kterých se veřejně zmiňoval letos v březnu. Server iROZHLAS.cz v pátek napsal, že to vyplývá ze sdělení Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), jenž Turka kvůli jeho výrokům prověřoval. Turek k takovým informacím nemá přístup, nevlastní totiž potřebnou bezpečnostní prověrku NBÚ.
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Turek na jaře v nedělním diskusním pořadu České televize hovořil o 20. sankčním balíčku, který chystala EU vůči Rusku. „Jsou tam tvrdé sankce ve vztahu k Rusku, které jsou ale v utajeném režimu, takže je tady nemůžu říkat,“ uvedl. Sankce se zpravidla projednávají, vyřizují a schvalují v důvěrném režimu, k čemuž je nutné mít osvědčení NBÚ. Turek se může seznamovat jen s poznatky v nejnižším stupni vyhrazené. Takové povolení mu vydalo ministerstvo životního prostředí. Jako poslanec má přístup k utajovaným informacím, ale jen v rozsahu nezbytném pro výkon funkce.
Bezpečnostní úřad proto začal Turkovo vyjádření prověřovat. Minulý měsíc server iDnes.cz informoval, že NBÚ šetření ukončil se závěrem, že „neexistují objektivní důvody pro zahájení správního řízení pro spáchání některého z přestupků podle zákona o ochraně utajovaných informací“.
Turkovo vyjádření v České televizi se neopíralo o skutečnost, uvedl iROZHLAS.cz. „Pro posouzení dané věci není podstatné znění výroku vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal, ale skutkový stav věci. Na základě zjištěných poznatků nelze učinit závěr, že měl k utajovaným informacím týkajícím se 20. sankčního balíčku Evropské unie vůči Ruské federaci přístup,“ sdělila serveru vedoucí kanceláře ředitele NBÚ Dagmar Urbancová.
Ve funkci vládního zmocněnce má Turek podle NBÚ v této oblasti působnosti přístup k utajovaným informacím stupně vyhrazené. „Utajované informace týkající se 20. balíčku sankcí Evropské unie vůči Ruské federaci do této oblasti působnosti nespadají,“ dodala Urbancová.
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