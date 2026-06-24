Nečekaně rychle se Ústavní soud vyjádřil ve sporu o to, zda má prezident Petr Pavel jet na summit NATO v Ankaře. Předběžným opatřením uložil vládě, aby jeho účast zajistila a nekladla mu žádné překážky. Podle soudu je účast prezidenta na tomto setkání zavedeným zvykem, který byl v historii narušen jen jednou – a to vážným zdravotním stavem prezidenta Miloše Zemana v roce 2022.
„Pro tuto chvíli je třeba praxi zachovat, a to i kvůli časové tísni,“ poukázal soud na to, že summit je už přespříští týden a lhůta pro akreditace končí tento pátek. Jeho předseda Josef Baxa zdůraznil, že tím soud v žádném případě nepředjímá, jak samotná žaloba o určení rozsahu prezidentových kompetencí dopadne.
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Baxa očekává, že vláda bude rozhodnutí o účasti prezidenta Pavla v Ankaře respektovat, stejně jako při jiných dřívějších rozhodnutích Ústavního soudu. „Byla vždy respektována, nepředpokládám, že by to mělo být jinak,“ řekl Baxa. Za nerespektování rozhodnutí soudu může dát Baxa až stotisícovou pokutu.
„Nezvykle rychlé rozhodnutí Ústavního soudu respektuji,“ reagoval stručně na síti X premiér Andrej Babiš (ANO). V dalším vyjádření uvedl: „Překvapuje mě ale, že Ústavní soud nám nedal žádný prostor se k žalobě pana prezidenta vyjádřit. Rozhodnutí považuji za naprosto absurdní. Zahraniční politiku na summitu NATO má hájit vláda, která je za ni podle ústavy odpovědná. Proto si myslím, že rozhodnutí Ústavního soudu jde proti zájmům České republiky.“
Žalobu o vyjasnění jeho kompetencí podal Pavel v pondělí poté, co vláda s definitivní platností oznámila, že s Pavlovou účastí nepočítá a českou delegaci povede premiér. A současně požádal o urgentní projednání a vydání předběžného opatření.
Soud mu v obou případech vyhověl. „Vydání předběžného opatření současně nezasahuje nepřiměřeným způsobem do ústavního postavení vlády,“ konstatoval. Samotné rozhodnutí soudu o šíři prezidentových kompetencí lze ale očekávat až v řádu několika měsíců.
Dva soudci – Jan Wintr a Dita Řepková – byli proti vydání předběžného opatření. Podle nich má být soud v podobných případech, které zasahují do politiky, zdrženlivý. A případná újma prezidenta, že mu bylo znemožněno na summit jet, nebyla tak významná, aby předběžné opatření vyžadovala.
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Děkan Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Stanislav Balík upozorňuje, že vydané předběžné opatření ještě nemusí znamenat, že Pavlovi vyhoví Ústavní soud i v samotném definitivním nálezu. „Ale kdyby podstatná část pléna byla přesvědčena, že je to beznadějné, tak by to předběžné opatření nevydali. Je to jen náznak, jak se ubírá uvažování většiny,“ říká.
Sám ani neočekává, že by Ústavní soud o samotné žalobě rozhodl v řádu týdnů. „Napsat rychlé odůvodnění nálezu, který se týká organického ústavního práva, je nemožné. Dá se předpokládat, že to budou chtít precizně odůvodnit, protože to bude mít závaznost navždy,“ dodává Balík.
Politiky rychlost rozhodnutí soudu o předběžném opatření překvapila. „Ale myslím, že je to reakce na to, že vláda tak dlouho zdržovala a taktizovala a myslela si, že se jí podaří někam odtlačit, že Ústavní soud zareagoval tak, aby to bylo ještě smysluplné,“ říká předseda poslanců ODS Marek Benda.
Předseda SPD Tomio Okamura rozhodnutí soudu zkritizoval. Podle něj jsou ústavní soudci podjatí, protože mnohé z nich Petr Pavel sám jmenoval. Soud se tak podle něj stal vazalem prezidenta.
„Soudce jmenoval z větší části tento prezident, ale potvrzoval je Senát. Představa toho, že jsou ústavní soudci prezidentovi zavázaní, je vůči soudcům a té instituci hluboce urážlivá,“ reaguje Benda.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) obvinil prezidenta Petra Pavla, že se pokouší o ústavní puč. „Prezident vyhlásil válku vládě a rozeštval českou společnost,“ reagoval na rozhodnutí Ústavního soudu. Pavla dále označil na politického nájezdníka. „Nebudu zpochybňovat Ústavní soud, (prezident) musí být součástí oficiální delegace a bude,“ uvedl Macinka s tím, že o Pavlově roli rozhodne v pondělí vláda, jisté podle Macinky ovšem je, že se nebude účastnit zahajovací neformální večeře.
Naopak tvrdě vůči Ústavnímu soudu se vymezil vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek (Motoristé). HN napsal, že „Ústavní soud potvrdil, že by neměl existovat“.
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