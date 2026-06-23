Ústavní soud začne ve středu projednávat kompetenční spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládou Andreje Babiše (ANO) o to, kdo se má zúčastnit summitu NATO v Ankaře. Vláda po několika odkladech potvrdila, že s účastí hlavy státu nepočítá. V české delegaci tak bude kromě předsedy vlády ještě ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a ministr obrany Jaromír Zůna (SPD).

Jak může nejvyšší soudní instance rozhodnout a dá se to stihnout během dvou týdnů, které do začátku summitu špiček NATO a členských států zbývají?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak by mělo probíhat jednání před Ústavním soudem.
  • Jaká je šance, že soud rozhodne ještě před začátkem summitu.
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.