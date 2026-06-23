Ústavní soud začne ve středu projednávat kompetenční spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládou Andreje Babiše (ANO) o to, kdo se má zúčastnit summitu NATO v Ankaře. Vláda po několika odkladech potvrdila, že s účastí hlavy státu nepočítá. V české delegaci tak bude kromě předsedy vlády ještě ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a ministr obrany Jaromír Zůna (SPD).
Jak může nejvyšší soudní instance rozhodnout a dá se to stihnout během dvou týdnů, které do začátku summitu špiček NATO a členských států zbývají?
Co se dočtete dál
- Jak by mělo probíhat jednání před Ústavním soudem.
- Jaká je šance, že soud rozhodne ještě před začátkem summitu.
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