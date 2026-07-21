Je velmi nešťastné, když ministr spravedlnosti i vláda zpochybňují nezávislost a kvalitu tuzemských soudů, a zejména toho Ústavního. Na tom se shodují bývalí ústavní soudci Stanislav Balík a David Uhlíř v reakci na to, že vláda označila postup Ústavního soudu v kompetenčním sporu o pravomoci prezidenta za aktivistický a podjatý.
„Došlo k bezprecedentnímu projevu soudního aktivismu a nezbývá, než že jsme podali návrh na vyloučení soudce zpravodaje Pavla Šámala,“ uvedl v pondělí po jednání vlády ministr spravedlnosti Jeroným Tejc, když představoval reakci vlády na kompetenční žalobu. Tu podal prezident Petr Pavel kvůli tomu, že mu kabinet Andreje Babiše bránil jet na summit NATO v Ankaře. A soud předběžným rozhodnutím přikázal, že Babiš má vzít prezidenta s sebou jako člena delegace.
Co se dočtete dál
- Jaké výhrady mají emeritní ústavní soudci vůči vyjádření vlády a ministra Tejce.
- Co vytýká vláda Ústavnímu soudu.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.