V centru Prahy se v pondělí po poledni srazil vůz pro převoz biologického materiálu s autem, které řídil poslanec za Motoristy Filip Turek. Převozový vůz po nehodě skončil na střeše na tramvajových kolejích a jeho řidič byl zraněn. S vícečetnými poraněními ho záchranáři převezli do traumacentra. ČTK to řekli mluvčí policie a záchranné služby Eva Kropáčová a Karel Kirs a poslanec Turek. Ten uvedl, že křižovatkou Ječné a Sokolské ulice projížděl na zelenou a nehodě nedokázal zabránit. Její příčiny vyšetřují policisté.
„Jel jsem se svým vozidlem po ulici Sokolská ve směru z centra. Na křižovatce s ulicí Ječná jsem pokračoval dál rovně, protože jsem měl zelený signál. Z mé levé strany mi však do cesty vjelo vozidlo se znakem Nemocnice Na Homolce, které vjelo pod majáky na červenou do křižovatky,“ sdělil ČTK Turek. Doplnil, že nehodě už nedokázal zabránit. Podstoupil dechovou zkoušku na alkohol s negativním výsledkem, uvedl.
Záchranáři po nehodě podle mluvčího ošetřili zhruba šedesátiletého muže, který utrpěl vícečetná poranění včetně středně těžkého poranění hlavy. Při převozu do traumacentra byl při vědomí, doplnil Kirs.
Turek se dopoledne zúčastnil jednání vlády ve Strakově akademii. Podle zpravodajky ČTK zasedání skončilo po poledni.
Podle informací dopravního podniku byl provoz tramvají v úseku I. P. Pavlova – Karlovo náměstí po nehodě necelou hodinu přerušen. Tramvaje číslo 6, 10, 16, 21 a 22 jezdily od 12:30 do 13:15 v obou směrech odklonem. Dopravní podnik uvedl, že kvůli neprůjezdnosti místa nehody nemohl zavést náhradní autobusovou dopravu.
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Loni na jaře vyvolal mediální pozornost Turkův snímek tachometru jeho vozu, který údajně pořídil na dálnici v Německu a poté zveřejnil na sociálních sítích. Tachometr ukazoval rychlost vyšší než 200 kilometrů za hodinu. Později Turek připustil, že touto rychlostí jel po české dálnici D5. Policie předala přestupek ke správnímu řízení na městský úřad v Rokycanech, který věc odložil.
Turek označil své jednání za obrovskou chybu a uvedl, že při vyšetřování spolupracoval, nevyužil imunitu a k jízdě se okamžitě přiznal. V reakci na odložení případu poslal Turek podle svého vyjádření Fondu pro oběti nehod 50 tisíc korun, což je podle něj dvojnásobek maximální pokuty, která mu hrozila.
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