Berou ho miliony lidí po celém světě v naději, že uleví svým bolavým kloubům a vrátí jim mobilitu. Tento volně prodejný hit patří mezi stálice v lékárničkách seniorů i aktivních sportovců. Jenže nejnovější vědecká data z University of Florida naznačují, že pro specifickou skupinu pacientů může být „kloubní zázrak“ problematický. Výzkum publikovaný v prestižním časopise totiž ukázal na znepokojivou souvislost mezi jeho užíváním a progresí Alzheimerovy choroby. O jakou látku se jedná a kdo by měl zpozornět?
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