Policisté vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají účastníky nehody, při níž se v pondělí střetlo auto poslance Filipa Turka (Motoristé) s vozem nemocnice. Na dotaz ČTK to v úterý uvedla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Podle záznamu nehody, který zveřejnil server Seznam Zprávy, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Poslancovo auto vjelo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část vozu. Ten se vymrštil do vzduchu a při nekontrolovaném letu minul ve vzdálenosti několika metrů skupinu chodců čekajících na přechodu.
Vůz, který převážel biologický materiál, skončil po srážce v centru hlavního města na křižovatce Ječné a Sokolské ulice převrácený na tramvajových kolejích. Jeho řidiče převezli záchranáři do traumacentra s vícečetnými poraněními. Turek, kterému se nic nestalo, uvedl, že projížděl na zelenou a nehodě nedokázal zabránit.
„Dopravní policisté stále dopravní nehodu prošetřují, vyhodnocují veškeré zajištěné kamerové záznamy z vozidel a vyslýchají všechny zúčastněné osoby,“ sdělila policejní mluvčí.
Nehoda Filipa Turka. Redakci @SeznamZpravy video poskytl řidič Miloslav Chlumský, který seděl v autě na křižovatce, kde se nehoda stala. Jeho kamera v autě celý incident natočila. pic.twitter.com/y4fGfReDdh— Poslední skaut™ (@Posledniskaut) July 14, 2026
Zdroj: SeznamZprávy/Miloslav Chlumský
Deník N napsal, že čestný prezident Motoristů boural v autě Mercedes-Benz třídy G, který patří Turkovu známému Máriu Komoňovi. Podnikatel s Turkem zakládal spolek Jaguar klub a Turkovi loni zaplatil dva miliony korun, podle Komoňova vysvětlení za dlouhodobý podnájem specializovaných skladovacích prostor. Turek podmínky užívání Komoňova luxusního vozu na dotaz deníku nekomentoval.
Poslanec po nehodě řekl novinářům, že řidič druhého vozu má odřenou ruku, ale vypadá v pořádku. Záchranáři později informovali o tom, že ošetřili zhruba šedesátiletého muže, který utrpěl vícečetná poranění včetně středně těžkého poranění hlavy. Zůstal při vědomí.
Podle informací České televize byl převozový vůz na cestě mezi nemocnicemi na Vinohradech a Homolka a vezl transfuzi krevních destiček k urgentnímu podání pacientovi. Nehoda tento biologický materiál znehodnotila a nemocnice musela vyslat další vůz pro jinou dávku destiček. Po srážce také nemohly ve vytíženém úseku I. P. Pavlova – Karlovo náměstí zhruba hodinu jezdit tramvaje.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit