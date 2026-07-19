VO₂max je jedním z nejdůležitějších ukazatelů vytrvalostní kondice. Vyšší hodnota znamená, že organismus dokáže efektivněji využívat kyslík ve svalech. Souvisí nejen se sportovním výkonem, ale i s celkovou kardiovaskulární kondicí a dlouhodobým zdravím. Pokud chce člověk tuto hodnotu zvýšit, musí se připravit na tvrdý trénink. Nyní ale rozsáhlá analýza ukázala, že k malému, ale statisticky významnému zvýšení VO₂max přispívá i jedna úplná drobnost, která nestojí žádné úsilí.

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Co se dočtete dál

  • Co přesně vědci zjistili.
  • Jak mechanismus funguje.
  • Co na to říkají longevity experti.
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