Pokud by se v červenci konaly sněmovní volby, zvítězilo by hnutí ANO se ziskem 34 procent hlasů. S odstupem následuje STAN, kterému by dalo hlas 15 procent voličů, třetí je ODS s podporou 12 procent. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, který má ČTK k dispozici. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti s osmi procenty a SPD se ziskem 7,5 procenta hlasů. Vládní Motoristé by na pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do dolní parlamentní komory nedosáhli.
Ze stran, které tvořily koalici Spolu, by se do sněmovny v červenci dostala pouze ODS, KDU-ČSL by získala 3,5 procenta a TOP 09 tři procenta hlasů. Motoristy by volilo 4,5 procenta lidí. Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby a KSČM by shodně podpořilo 3,5 procenta voličů.
Oproti červnovému průzkumu si polepšilo hnutí STAN, které se aktuálně vrátilo na druhé místo před ODS. Statistická chyba činí u větších stran 1,5 procentního bodu, u menších tři procentní body. Červencového průzkumu se zúčastnilo 1022 respondentů.
ANO by v hypotetických červencových volbách po přepočtu získalo ve dvousetčlenné sněmovně 89 poslaneckých mandátů, STAN 39, ODS 32, Piráti 21 a SPD 19. Současná koalice ANO, SPD a Motoristů by získala většinu 108 poslanců, stejný počet křesel má ve sněmovně nyní.
Česko je země Járy Cimrmana. Nejvýraznějšími opozičními politiky jsou podle lidí ti, kteří jim vládnou
Průzkumu se zúčastnilo 1022 respondentů. Statistická chyba činí u větších stran 1,5 procentního bodu, u menších pak tři procentní body.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit