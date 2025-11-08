Novým předsedou TOP 09 se na sobotním sněmu strany v Praze stal poslanec a dosavadní řadový místopředseda Matěj Ondřej Havel. Získal podporu 120 ze 171 hlasujících delegátů, tedy mírně přes 70 procent. Protikandidáta neměl, bývalý šéf strany Jiří Pospíšil se nominace z regionů vzdal. Osmatřicetiletý Havel po šesti letech v čele strany vystřídal bývalou předsedkyni Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou, která stranický post i poslaneckou funkci ze zdravotních důvodů neobhajovala.
Havel delegátům slíbil, že stranu připraví pro opětovný vstup do vlády a TOP 09 bude mít scénář na dobu po vládě ANO Andreje Babiše. Po zvolení poděkoval delegátům za důvěru. „Ten další příběh, který budeme psát ve službě našemu národu, budeme psát společně. Nebude to o mně, bude to o nás,“ uvedl. Přeje si, aby delegáti byli odvážní při výběru zbývajících členů nejužšího vedení. „Těším se na společnou plavbu na lodi TOP 09 ve službě pro svobodnou a bezpečnou ČR,“ řekl.
Ve vedení TOP 09 je Havel od posledního sněmu před dvěma lety, dosud plnil roli řadového místopředsedy. Poslancem byl už v minulém volebním období, v nově vzniklé Sněmovně by měl pokračovat v roli předsedy školského výboru. Členem TOP 09 je od roku 2017, nyní je mimo jiné předsedou krajské organizace strany v Královéhradeckém kraji.
Válek na minulém sněmu před dvěma lety na postu prvního místopředsedy nahradil místopředsedu Senátu Tomáše Czernina. Ten se pak stal řadovým místopředsedou a v sobotu oznámil, že do vedení strany už kandidovat nebude. Nominaci na prvního místopředsedu vedle Válka a Pospíšila dostal v sobotu i šéf poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Vzdal se jí ale s tím, že z titulu sněmovní funkce je součástí vedení a chce, aby předsednictvo bylo co nejpestřejší.
Reakce politiků
Na sjezdu TOP 09, ještě před volbou předsedy, vystoupila se svým projevem i Pekarová Adamová. Formující se vládní koalice ANO, SPD a Motoristů je podle ní pro zemi bezpečnostním rizikem. Nelze rezignovat na obranu demokracie, řekla na sněmu. Historie podle ní ukáže, že končící vláda Petra Fialy (ODS) byla jednou z nejúspěšnějších.
Hovořila o podpoře Ukrajiny, kterou považuje za správnou a morální. Přicházející koalice podle ní je schopna popřít investice do obrany státu v okamžiku, kdy se válečný konflikt odehrává několik set kilometrů od hranic. Zmínila kolaboraci s agresorem. Je podle ní třeba nepodléhat taktice odvracení pozornosti ze strany formující se vládní koalice. Nediskutuje se o střetu zájmu šéfa ANO Andreje Babiše, nediskutuje se o tom, že člověk, který je evidentní rasista by měl odejít z politiky, uvedla na adresu předsedy SPD Tomia Okamury.
Při hodnocení práce končícího kabinetu zmínila, že ne vše se podařilo. Vládě se nicméně podle ní povedlo přinést důchodovou reformu, korespondenční volbu v zahraničí či zákon o podpoře vědy a výzkumu. Spolustraníkům doporučila nerezignovat na obranu demokracie a svobod, a to i s ohledem na situaci, kdy i ve světě dochází k radikalizaci, vzestupu autoritářství a rozdělování základní politické linky na demokratické versus autokratické řízení společnosti.
Ke zvolení Havla se vyjadřovali i politici dalších sněmovních stran. Proti populismu a extremismu musíme bojovat společně, uvedl na síti X premiér v demisi Petr Fiala (ODS) v gratulaci k zvolení Havla předsedou TOP 09. Předseda lidovců Marek Výborný věří, že Havel je pro TOP 09 správnou volbou.
„Blahopřeji Matěji Ondřeji Havlovi ke zvolení předsedou TOP 09 a přeji mu v čele strany mnoho úspěchů. Proti populismu a extremismu musíme bojovat společně. Těším se na budoucí spolupráci," uvedl Fiala.
Výborný napsal, že Havla zná už řadu let jako pracovitého, férového a hodnotově pevného člověka. „Věřím, že je pro TOP 09 tou správnou volbou a těším se na spolupráci. Jsem si jist, že společně budeme hájit hodnoty právního státu a demokracie,“ uvedl.
