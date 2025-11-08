TOP 09 se nenachází v nejlepší formě, spíš naopak. Ubývají jí členové, peníze i výrazné tváře. Ač straníci víc jak půl roku věděli, že Markéta Pekarová Adamová po šesti letech ve funkci už nebude obhajovat předsednický post, o nejvyšší pozici ve straně se přihlásil nakonec jediný kandidát – královéhradecký poslanec, někdejší gymnaziální ředitel a učitel, osmatřicetiletý Matěj Ondřej Havel. A ve volbě bez soupeře nedosáhl nejpřesvědčivějšího výsledku. V sobotu ho na sněmu TOP 09 v pražském hotelu Don Giovanni podpořilo 120 ze 171 delegátů. On sám v rozhovoru pro HN po sněmu mluví ale o budoucnosti strany optimisticky.
Je přesvědčen, že TOP 09 půjde nahoru, například čerstvý počet poslanců devět je podle něj strana schopná skoro zdvojnásobit. „Vidím TOP 09 v Poslanecké sněmovně, kde bude mít samostatný poslanecký klub a přál bych si, aby měla aspoň 15 poslanců,“ odpovídá Havel na otázku, kde vidí stranu za čtyři roky. Řeč byla ale také o možném comebacku Miroslava Kalouska, o Havlově vztahu s nově zvolenou dvojkou strany Jiřím Pospíšilem nebo o snížení počtu krajů.
Co se dočtete dál
- Jak chce nový předseda TOP 09 nakopnout preference strany.
- Půjde podle Havla TOP 09 příští rok v Praze ve volbách samostatně nebo v rámci Spolu.
- O co Havel opírá svůj názor, že by TOP 09 byla ve sněmovně i bez koalice Spolu.
