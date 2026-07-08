Podpora na bydlení v superdávce se bude od října stanovovat zřejmě podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, nikoli podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do sedmi let. Změny v dávce státní sociální pomoci ve středu sněmovna schválila v novele o zvýšení rodičovského příspěvku. Nyní poputuje k posouzení do Senátu.
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Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Jejich příjemci, kteří o novou podporu požádali do konce loňska, ji obdrží poprvé v srpnu. Do té doby budou pobírat nynější výši. Podle rozboru ministerstva práce zhruba třem pětinám z 155 500 domácností po přepočtu na superdávku pomoc od státu klesá. Prozkoumání dat 128 400 domácností ukázalo, že pětině z nich po odečtení nákladů na bydlení nezůstává z příjmu i se superdávkou ani životní minimum.
Zranitelné domácnosti mohou být zvýhodněné ve složce na bydlení, v bonusu na dítě a v energetickém paušálu. Rozšíření skupiny o samoživitele s dětmi do 15 místo do sedmi let předkladatelé pozměňovacího návrhu zdůvodňují tím, že děti do tohoto věku jsou stále do značné míry závislé na péči rodiče. „Cílem navrhované změny je posílit rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem osamělých rodičů, snížit riziko jejich sociálního vyloučení a podpořit stabilní výchovné prostředí pro děti,“ napsali ve zdůvodnění tvůrci z většiny klubů v čele s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou (ANO).
Takzvané normativy na bydlení, tedy horní hranice pro výpočet podpory, se už nebudou určovat podle celkového počtu obyvatel bydliště. Nyní se liší pro místa do 69 999 obyvatel, nad 70 tisíc obyvatel a pro Prahu a Brno. Nově se normativní nájemné stanoví pro okresy. Další ze schválených úprav skupiny poslanců kolem Juchelky má zamezit situacím, kdy může být ve stejném okresu normativní nájemné vypočtené pro domácnost s vyšším počtem členů nižší než pro domácnost s menším počtem členů.
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Změny budou stát podle důvodové zprávy do tří miliard korun navíc. Podle podkladů se rozpočet kvůli neznámým dopadům superdávky sestavil s rezervou a částka v něm už je.
Poslanci STAN spolu se zákonodárci ODS, KDU-ČSL a TOP 09 neprosadili úpravu podmínek pro vyplácení částky na dítě i její výši pro nejchudší domácnosti, změnu zápočtu příjmu u živnostníků a vypočítávání dávky z příjmů po insolvenční srážce. S pozměňovacím návrhem k zohlednění srážek v insolvenci neuspěli ani Piráti. Sněmovna odmítla také jejich návrh k řešení situací, kdy se na postižené lidi účelově zapisovala starší vozidla s cílem vyhnout se úhradě ekologického poplatku. Na superdávku totiž nemají nárok domácnosti s vyšším počtem automobilů, než je počet jejich dospělých členů.
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