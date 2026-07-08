Asistentů pedagoga je podle ministerstva školství moc – proto přišlo s novelou zákona, která mění způsob jejich přidělování. Nově by se měli dostat jen do tříd s více než 15 žáky. To je ale diskriminační hlavně pro malotřídky, které jsou typické spojováním tříd. Ale doplatí na to také malé školy, kde se děti se speciálními vzdělávacími potřebami kumulují. Právě ty se proto v úterý obrátily v otevřeném dopise na šéfa resortu školství Roberta Plagu (ANO).
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- Jaké problémy a jakým školám by novela přinesla.
- Co navrhují změnit.
- Co všechno se díky novele má změnit.
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