Když politici dají nějaký slib, a dokonce ho propíšou do zákona, stejně to ještě nemusí znamenat, že ho splní. Už minulá vláda Andreje Babiše (ANO) učitelům slíbila, že se jejich platy dostanou na 130 procent průměrné mzdy. Tento závazek pak dala následující vláda Petra Fialy dokonce do zákona – ale tak „fikaně“, že se ho stejně nikdy nepodařilo naplnit. Nynější vláda slibuje, že na konci jejího volebního období učitelské platy dosáhnou průměrně 75 tisíc korun měsíčně. Kolik peněz bude potřebovat ministr školství v rozpočtu na příští rok vyjednat, aby vláda v oblasti školství splnila všechny své závazky? 

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Co se dočtete dál

  • Na co jsou ve školství potřeba peníze navíc.
  • Jakou oblast slibuje premiér Babiš nevynechat.
  • Proč politikům prochází neplnění slibu ohledně učitelských platů.
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