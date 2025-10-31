Nově vznikající vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě zveřejnila návrh programového prohlášení, který má vymezit její priority na následující volební období. Dokument, který zveřejnila Česká televize, klade důraz na rozpočtovou stabilitu, dostupnost bydlení a posílení bezpečnosti. Kabinet mluví o „obnově důvěry občanů ve stát“ a slibuje úspory na provozu úřadů místo zvyšování daní.
V ekonomické části návrh zdůrazňuje návrat k vyrovnanému rozpočtu a slibuje nepřijmout euro. Vláda chce snížit daň z příjmů právnických osob, zavést modernizovanou evidenci tržeb a posílit kontrolu nad výběrem daní prostřednictvím tzv. digitální kobry, která „s využitím pokročilých analytických nástrojů a umělé inteligence odhalí fiktivní obchody a nezákonné daňové optimalizace“. Zároveň plánuje převzít plnou kontrolu nad výrobou ve skupině ČEZ a urychlit výstavbu nových jaderných bloků.
Program obsahuje i sociální a bezpečnostní opatření – zastropování důchodového věku na hranici 65 let, návrat valorizací penzí, zvýšení platů policistů, hasičů a učitelů, ale také přísnější migrační politiku a důraz na obranyschopnost země. V zahraniční politice chce kabinet prosazovat „suverénní Evropu národních států“ a odmítá další přesun pravomocí z národní úrovně na instituce EU.
