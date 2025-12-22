Na úřadech ubude od začátku ledna 322 míst, schválila podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vláda. Nejvíce míst ubude na úřadu vlády, ministerstvech financí a průmyslu a obchodu, řekl novinářům po pondělním zasedání kabinetu. Jde podle něj teprve o první kolo, úspory se budou ještě hledat. Na začátku tohoto roku bylo úřednických míst 73 520. Aktuální návrh takzvané systemizace, který má ČTK k dispozici, ale pro letošní rok počítá s číslem 73 352.
Úkol šetřit dostala podle Babiše všechna ministerstva. „Je to jen začátek, za úřad vlády jsme tuto soutěž vyhráli s počtem 117, ale zároveň jsme nabrali nějaké lidi,“ uvedl Babiš. Zdůvodnil to zřízením odboru duševního zdraví i ministerstva pro sport. Oproti začátku tohoto roku má být na úřadu vlády 543 zaměstnanců, o 100 meziročně méně.
„V první vlně jsme celkově snížili počty úředníků o 322, druhé nejlepší číslo mělo ministerstvo financí a třetí ministerstvo průmyslu a obchodu,“ uvedl. Nejde o žádné čistky, řekl Babiš. „Chceme skutečně snižovat náklady, tak jak jsme se zavázali, určitě umíme tato rozhodnutí racionálně zdůvodnit,“ doplnil.
Systemizace se podle materiálu, který má ČTK k dispozici, týká 150 služebních úřadů. Jde o úřad vlády, 14 ministerstev a 91 jim podřízených služebních úřadů. Dále je to 15 ústředních správních úřadů, kterým je podřízeno dalších 29 úřadů. Patří mezi ně nově Národní lesnický institut v podřízenosti ministerstva zemědělství, jehož zařazení znamená nárůst o 458 míst.
