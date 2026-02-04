Sněmovní klub ODS dál povedou předseda Marek Benda s první místopředsedkyní Evou Decroix. Nově je doplní jako místopředsedové Petr Sokol, Jiří Havránek, Štěpán Slovák, Lucie Bartošová a Pavel Žáček. Rozhodli o tom poslanci na středečním zasedání frakce. Změny ve vedení klubu navázaly na lednový kongres ODS, na kterém v čele strany nahradil expremiéra Petra Fialu Martin Kupka.
„Správná kombinace zkušeností a nového pohledu,“ řekl k obměně Kupka na tiskové konferenci s tím, že v čele klubu stanou hned tři sněmovní nováčci.
Po říjnových sněmovních volbách původně zůstalo vedení klubu beze změn. Dalšími místopředsedy byli Ivan Adamec, Jan Bauer, Jan Skopeček a Libor Turek.
ODS loni obhajovala 34 mandátů z předminulých voleb, získala jich 27. Koalice Spolu s lidovci a TOP 09 si jako celek pohoršila o 19 poslanců. Roli šéfa klubu převzal Benda před čtyřmi lety od Zbyňka Stanjury, který tehdy přešel na místo ministra financí. V čele klubu byl také od prosince 2012 do srpna 2013.
Nový lídr ODS Martin Kupka musí ukázat, že není Fiala 2.0. Bude pod ním strana opravdu sytě modrá?
V čele dolní komory zastupuje druhý nejsilnější klub jako místopředseda Skopeček. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů blokuje zvolení některých občanských demokratů do pozic ve vedení výborů, například Žáčka do čela výboru pro bezpečnost. Podle Kupky to svědčí o tom, že vládní koalice nerespektuje dosavadní dohody.
