Ten dokument má víc než 40 stran. Někdejší ministr vnitra a vrcholný politik ODS v něm své straně radí, co by měla prosazovat, aby se opět vrátila na politické výsluní. Nedávno se o politické zmrtvýchvstání neúspěšně pokusil Lubomír Zaorálek. Je to i cílem dalšího výrazného politika minulosti? A proč jsou Langerovy recepty vedle?
Ministři české vlády teď v klopách nosí českou vlaječku. Premiér Andrej Babiš to po nich vyžaduje. Člen vedení jednoho ministerstva mi vyprávěl, jak se jeho ministr najednou zarazil, když zjistil, že na vlaječku zapomněl. A podřízení dostali úkol ji rychle sehnat – Babiš by se prý jinak zlobil. Tak snad vlaječky v klopách přispějí k tomu, aby tato vláda z Česka udělala „nejlepší místo pro život na celé naší planetě“, jak o tom premiér mluvil v prosinci po svém jmenování.
- Co by mělo Česko podle Langera dělat v dnešním nejistém světě.
- Proč EU v celní válce proti USA nemá šanci.
- Co by nám poradil Henry Kissinger.
