Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby po pěti měsících od počátku své existence naráží na dva stropy. Jeden je pro ambiciózní hnutí potěšující – agentura Median v úterý zveřejnila průzkum, který tvrdí, že Naše Česko od hranice vstupu do sněmovny dělí již jen půl procentního bodu a za sebou nechává vládní Motoristy sobě i opoziční TOP 09 a lidovce.
Druhý je ale potěšující méně. Naše Česko těžko hledá na své kandidátky kvalitní lidi a dosud se mu nepodařilo polapit skutečnou politickou hvězdu. Personální nedostatky má částečně vykrýt „soutěž“ Naše Česko hledá talent. Tedy kampaň, která má přivést do politiky, ale hlavně ke Kubovu hnutí, mladé lidi do 35 let, ze kterých si chce vychovat budoucí kandidáty zejména pro sněmovní volby v roce 2029.
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