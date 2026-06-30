Volby do Sněmovny by v případě jejich konání v květnu vyhrálo hnutí ANO, které by dostalo 35,5 procenta hlasů. Na druhém místě skončilo hnutí STAN se ziskem 14,5 procenta, ODS by získala 12 procent hlasů. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti a SPD. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, který má ČTK k dispozici. Vládní Motoristé skončili pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny, uvedl průzkum.
Pro Piráty by v květnu hlasovalo 8,5 procenta voličů, SPD by hlas odevzdalo 6,5 procenta. Pro Motoristy hlasovalo 3,5 procenta lidí. Volební model nezahrnuje koalice. Mimo dolní komoru by tak zůstala TOP 09, která podle modelu získala tříprocentní podporu, a KDU-ČSL s 2,5 procenta hlasů. Strany ODS, KDU-ČSL, TOP 09 vloni kandidovaly v koalici Spolu. Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby je se 4,5 procenta těsně pod hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny, uvedl Median.
„Hnutí ANO zůstává nejčastější volbou lidí ve věku 35 a více let. ANO je na prvním místě mezi zaměstnanci i důchodci a mezi lidmi se středoškolským vzděláním s maturitou,“ sdělili autoři průzkumu. ANO si zároveň dokáže nejlépe udržet své voliče. Až 75 procent voličů ANO z minulých voleb hodlá podle zjištění Median toto hnutí opět volit. STAN je nejčastější volbou lidí ve věku 25 až 34 let a vysokoškolsky vzdělaných voličů.
Velké překvapení. Babišově vládě věří ještě méně lidí než vysmívanému kabinetu Petra Fialy
Podpora ANO i STAN v porovnání s loňskými volbami vzrostla, voličská základna Pirátů zůstává téměř stejná. SPD si mírně pohoršila, Motoristé výrazně propadli.
Voleb by se určitě zúčastnila polovina lidí, dalších osm procent účast zvažuje. "Ochota zúčastnit se voleb je aktuálně přibližně o 11 procentních bodů nižší, než jaká byla účast ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2025," zjistil Median. K volbám do Sněmovny by v květnu určitě nešlo 38,5 procenta dotázaných, spíše by nešlo 3,5 procenta. Volební účast v loňských volbách byla 68,95 procenta.
Průzkumu se zúčastnilo 1020 respondentů. Statistická chyba činí u větších stran 1,5 procentního bodu, u menších pak tři procentní body.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit