Pražský lídr ANO a kandidát na primátora Ondřej Prokop hájí nákup svých bytů jako legální. Za pochybení v majetkovém přiznání, kde nezveřejnil tři družstevní byty, je připraven zaplatit pokutu. Prokop to v pátek řekl na tiskové konferenci, na níž vysvětloval své majetkové poměry. Za nešťastný označil nákup bytu v projektu na Břevnově, který prověřuje policie v souvislosti s kauzou kolem bývalého ředitele nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka. Ten v domě koupil sousední byt.
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„Neuvedl jsem družstevní podíly v registru majetku na ministerstvu spravedlnosti. A změnil jsem to hned, jak jsem to zjistil. Neznalost zákona ale neomlouvá. A pokud se mnou bude zahájeno správní řízení, jsem samozřejmě připraven okamžitě zaplatit pokutu a nebudu se proti tomu odvolávat,“ řekl Prokop.
Premiérovi a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi se kauza nelíbí. Novinářům v průběhu evropského summitu řekl, že počká na Prokopovo vysvětlení, podle toho pak bude reagovat výbor ANO. Aktuální vyjádření ČTK shání.
Své příjmy a příjmy manželky označil Prokop za nadstandardní. Na nemovitosti si vzal úvěry a hypotéky. Družstevní podíly neuvedl v majetkovém přiznání. Věří, že Pražané chtějí mít v čele člověka úspěšného, který nepotřebuje příjem primátora. Uvedl, že peníze získal z podnikání a obchodů na burze. Investování do bytů podle něj ukazuje na inteligenci.
„Zdůraznil bych, že byty (družstevní) jsme nekupovali od developera, ale od fyzických osob. Šlo o nákup od osob, které to koupily od developera a chtěly na tom vydělat,“ uvedl pražský zastupitel Prokop s tím, že hypotéku na jeden z bytů přiznal, stejně jako přiznává nájemné v daňovém přiznání a v majetkovém přiznání na magistrátu v rámci etického kodexu. Odmítl bližší styky s lidmi ze společnosti Finep, z jejíhož projektu některé jeho byty jsou.
Na fakt, že Prokop byty nepřiznal, upozornil ve středu server Seznam Zprávy. Prokop to označil za kampaň. „Prokop v čele Prahy je pro mnohé trnem v oku. Já jsem tuhle intenzivní kampaň proti mojí osobě čekal,“ řekl s tím, že ji ale neočekával tak brzo a s takovou intenzitou.
Politik dříve uvedl, že se jednalo o opomenutí a na byty zapomněl. Seznam Zprávy minulý týden také napsaly, že Prokop loni v listopadu odmítl jako svědek vypovídat na policii v korupční kauze nemocnice Motol.
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Vyšetřovatelé si ho podle serveru pozvali kvůli loňskému nákupu čtyřpokojového bytu v nové rezidenci v pražském Břevnově za 19,5 milionu. Navíc si koupil ještě tři zmíněné družstevní byty, které neuvedl v povinném majetkovém přiznání. Kromě toho vlastní i dům v Úvalech a byt na sídlišti Háje, uvedl server.
Pražští zastupitelé ve čtvrtek Prokopa odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva. Na jeho místo zvolili dalšího zastupitele hnutí Jana Hušbauera. Náměstek primátora Jaromír Beránek (Piráti) v pondělí na radě města předloží návrh na Prokopovo odvolání z dozorčí rady dopravního podniku. Zastupitelé ANO se svého kolegy zastali.
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