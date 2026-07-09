S rozmachem digitálního nomádství a práce na dálku se v komunitě světoběžníků objevil nový seznamovací trend. Konkrétně jde o takzvané passport bros – muže ze západních zemí se silnými pasy, kteří v zahraničí hledají „tradiční“ protějšky. Jejich online komunita stále roste, proč je ale jejich chování plné paradoxů?

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Co se dočtete dál

  • Kdo jsou „passport bros“ a čím se vyznačují.
  • Proč je jejich chování plné paradoxů.
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