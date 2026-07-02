Existuje nějaká ideální délka dovolené, při které si lidé nejvíce odpočinou? Odborníci se dlouhodobě shodovali v tom, že aby zaměstnanci skutečně dokázali vypnout od práce, musí alespoň jednou ročně absolvovat delší volno – minimálně týdenní. Nové vědecké poznatky ale ukazují, že pozitivnější přínos mohou někdy mít i kratší výlety mimo rutinu na pár dní.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co říká současná věda o ideální délce dovolené a co se v posledních letech změnilo.
  • Jak si skutečně odpočinout bez ohledu na délku volna.
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.