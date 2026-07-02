Existuje nějaká ideální délka dovolené, při které si lidé nejvíce odpočinou? Odborníci se dlouhodobě shodovali v tom, že aby zaměstnanci skutečně dokázali vypnout od práce, musí alespoň jednou ročně absolvovat delší volno – minimálně týdenní. Nové vědecké poznatky ale ukazují, že pozitivnější přínos mohou někdy mít i kratší výlety mimo rutinu na pár dní.
Co se dočtete dál
- Co říká současná věda o ideální délce dovolené a co se v posledních letech změnilo.
- Jak si skutečně odpočinout bez ohledu na délku volna.
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